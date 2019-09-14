 
مباشر
اسأل أكثر

لغز استهداف مصفاتي السعودية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/meif

عشرة طائرات مسيرة نفذت أحدَ أكبرِ الهجمات في العمق السعودي بضربات أدت إلى إصابات مباشرة ودقيقة..

هذا الإعلان خرج من صنعاء اليوم بعد استهداف مصفاتي نفط تابعتين لشركة أرامكو... ومع اشتعال النيران والحرائق في المعملين، بدأت التساؤلات والتخوفات تطرح في عالم النفط والسياسية خاصة وان المنشأتين المستهدفتين تنتجان اكثر من ثمانية ملايين برميل نفط يوميا ما بشكل غالبية انتاج السعودية.. سنسأل أكثر اليوم عن الهجوم.. كيف حصل ولماذا؟ ما هي تداعياته؟ وأين فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام؟ 

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أول محطة نووية عائمة في العالم