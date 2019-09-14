لغز استهداف مصفاتي السعودية

عشرة طائرات مسيرة نفذت أحدَ أكبرِ الهجمات في العمق السعودي بضربات أدت إلى إصابات مباشرة ودقيقة..

هذا الإعلان خرج من صنعاء اليوم بعد استهداف مصفاتي نفط تابعتين لشركة أرامكو... ومع اشتعال النيران والحرائق في المعملين، بدأت التساؤلات والتخوفات تطرح في عالم النفط والسياسية خاصة وان المنشأتين المستهدفتين تنتجان اكثر من ثمانية ملايين برميل نفط يوميا ما بشكل غالبية انتاج السعودية.. سنسأل أكثر اليوم عن الهجوم.. كيف حصل ولماذا؟ ما هي تداعياته؟ وأين فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام؟