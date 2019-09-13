ماذا يحدث حول أردوغان؟

بعد تهديده بفتح دفاتر الإرهاب، وبعد وصول الخلافات إلى حد اللاعودة، ها هو رئيس الوزراء السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية التركي أحمد داوود أوغلو يستقيل من الحزب قبل إقالته..

استقالة تضاف إليها خطوات مماثلة في صفوف الحزب.. نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان يقول إن الخلافات عميقة حول توجه الحزب مضيفا أن تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة...

عن هذه الرؤية نسأل أكثر.. ما سبب هذا التململ داخل الحزب؟ وما هو الرهان وراء تشكيل أحزاب وليدة؟ وهل يمكن أن تشهد أنقرة تغييرات جذرية على صعيد الداخل والخارج؟