مفوضة حقوق الأطفال في روسيا: حماية الأطفال رسالة تساعد إلى المصالحة بين الجميع في سوريا

مفوضة حقوق الأطفال في روسيا آنا كوزنيتسوفا تقوم بجهود نشطة لاسترجاع الأطفال الروس من سوريا.

فقد عادت مؤخرا إلى الوطن المجموعة الأولى منهم وفيها 4 أطفال. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل حيث توجهت 225 أسرة روسية بطلب المساعدة في انتشال أطفالها. فأين الأطفال الروس بسوريا، ما أعمارهم وما هي ظروف إقامتهم؟ لماذا توجهت السيدة كوزنيتسوفا أولا إلى معسكر الهول الواقع شرق الفرات؟ كيف يمكن الوصول إلى أماكن تواجدهم في الأراضي خارج سيطرة السلطات السورية؟ ما مصير أمهات هؤلاء الأطفال اللواتي لا زلن في السجون السورية؟ وما الذي جرى في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع السيدة المفوضة الروسية لحقوق الأطفال؟ وهل لا يزال هناك أطفال روس في العراق؟

ضيف الحلقة: مفوضة حقوق الأطفال في روسيا آنا كوزنيتسوفا.