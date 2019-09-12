روسيا تحذر.. خطر حرب نووية

بعد وقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من مخاطر تدهور الاستقرار الاستراتيجي

وانزلاق العالم إلى أُتون حرب نووية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية تزايد المخاطر بسبب مماطلتها في مساعي تمديد معاهدة "ستارت" وجر العالم إلى سباق تسلح جديد.

المسؤول الروسي لفت أيضا إلى ارتباط تصاعد احتمال اندلاع نزاع نووي بحصول أخطاء غير مقصودة نتيجة عرقلة الشركاء الغربيين لعمل قنوات الحوار.

فما هي خلفيات التحذير الروسي من هشاشة الاستقرار الاستراتيجي؟ وما مخاطر حصول حرورب نووية بأخطاء غير مقصودة؟ وما مستقبل معاهدة ستارت الجديدة؟