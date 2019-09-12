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السعودية وتركيا.. زيارة "تاريخية" لقبرص

أخبار العالم

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فصول الخلاف بين تركيا والسعودية مستمرة على ما يبدو، وهذه المرة يراها البعضُ في قبرص..

وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف حط رحاله هناك ليعلن دعمَ الرياض لمشروعية قبرص وسيادتها في تصريح رآه البعض رسالةً إلى أنقرة التي تعهدت مرارا بالدفاع عن مصالحها ومصالح الشطر التركي من الجزيرة.

نسأل أكثر عن هذه الزيارة: ما هي أبعادها ودلالاتها؟ وهل نحن أمام مشهد آخر من مشاهد التصعيد؟

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