ترامب.. ما سر رحيل "صقر الحروب"؟

بإقالته مستشار الأمن القومي جون بولتون فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التكهنات والحسابات حول حجم الانسجام داخل إدارته

ومستقبل نهجها في تدبير القضايا الخارجية بعد رحيل أحد الصقور المعتقدين بجدوى الخيار العسكري في حل الأزمات والصراعات الدولية.

وبينما سارع بعض المسؤولين الدوليين إلى اعتبار إقالة بولتن فشلا للنهج المتشدد وخيار التصعيد، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن من الوهم الاعتقادَ أن غياب أي مسؤول سيغير من سياسة إدارة ترامب في مختلف الملفات.

فما هي خلفيات إقالة بولتون؟ وما التغيرات التي يمكن أن يحملها رحيله إلى السياسة الخارجية الأمريكية؟