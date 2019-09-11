 
مباشر
بالتفاصيل

ترامب.. ما سر رحيل "صقر الحروب"؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me24

بإقالته مستشار الأمن القومي جون بولتون فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باب التكهنات والحسابات حول حجم الانسجام داخل إدارته

ومستقبل نهجها في تدبير القضايا الخارجية بعد رحيل أحد الصقور المعتقدين بجدوى الخيار العسكري في حل الأزمات والصراعات الدولية.
وبينما سارع بعض المسؤولين الدوليين إلى اعتبار إقالة بولتن فشلا للنهج المتشدد وخيار التصعيد، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن من الوهم الاعتقادَ أن غياب أي مسؤول سيغير من سياسة إدارة ترامب في مختلف الملفات.
فما هي خلفيات إقالة بولتون؟ وما التغيرات التي يمكن أن يحملها رحيله إلى السياسة الخارجية الأمريكية؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذا هو الطراد الروسي "مدمر حاملات الطائرات"