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السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

أخبار العالم العربي

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وسط ترقب لردود الفعل العربية بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بضم أراض من الضفة للسيادة الإسرائيلية في حال انتخابه، خرجت المملكة العربية السعودية ببيان شديد اللهجة

تدعو فيه لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل واتخاذ ما يلزم من إجراءات..

سريعا، لقي البيان ترحيبا من قبل البحرين التي رأت فيه تجسيدا للدور الاستراتيجي الرائد للمملكة قبل أن تلتحق الإمارات وقطر ودول عربية أخرى بقائمة المنددين. سنسأل أكثر اليوم عن دلالات هذه المواقف، عن الخيارات المتاحة وعن الداخل الفلسطيني وأوراق السلطة.. 

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