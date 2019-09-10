السعودية وروسيا.. لقاءات قبل زيارة بوتين

بالتأكيد على أهمية الحوار القائم مع الجانب السعودي وضرورة استمرار التعاون أعلن وزير الطاقة الروسي عن جانب من نتائج لقاء جمعه في جدة بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

لقاء يأتي في إطار مساعي المضي قدما في تنسيق سياسات البلدين في التعامل مع تقلبات أسواق النفط العالمية وتمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية شهر أكتوبر..

فما مستقبل التنسيق الروسي السعودي في مجال الطاقة؟ وما هي آفاق توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات أخرى؟ وكيف ستسهم زيارة الرئيس الروسي في تعزيز التقارب بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط الرياض بواشنطن؟