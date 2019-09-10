 
مباشر
بالتفاصيل

السعودية وروسيا.. لقاءات قبل زيارة بوتين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdvm

بالتأكيد على أهمية الحوار القائم مع الجانب السعودي وضرورة استمرار التعاون أعلن وزير الطاقة الروسي عن جانب من نتائج لقاء جمعه في جدة بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

 لقاء يأتي في إطار مساعي المضي قدما في تنسيق سياسات البلدين في التعامل مع تقلبات أسواق النفط العالمية وتمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية شهر أكتوبر..
فما مستقبل التنسيق الروسي السعودي في مجال الطاقة؟ وما هي آفاق توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات أخرى؟ وكيف ستسهم زيارة الرئيس الروسي في تعزيز التقارب بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط الرياض بواشنطن؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مرشح رئاسي تونسي خلال المناظرات: الفساد الآن على يساري!