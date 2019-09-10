ثورة في الانتخابات البلدية في موسكو؟

هل خسر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم الانتخابات المحلية في موسكو؟ أحزاب المعارضة حصلت على مقاعد في المجلس المحلي وعمدة موسكو وهو من الحزب الحاكم مرتاح، ما السبب؟

هل حقق مبتغاه "التصويت الذكي" الذي دعا إليه المعارض أليكسي نفالني سكانَ موسكو وأحزابَ المعارضة؟ لماذا حظيت الانتخابات البلدية بموسكو بقليل من الاهتمام محليا وكثير من الاهتمام خارجيا؟ هل شهدت انتخابات دوما موسكو ثورة وهل كسبتها المعارضة .. ولكن أي معارضة؟ نطرح هذه وغيرها من التساؤلات على من شارك مباشرة في المعمعة الانتخابية بالعاصمة الروسية منذ أيام ونقرأ ما وراء نتائجها.

ضيوف الحلقة: المرشح السابق عن حزب "روسيا العادلة" المعارض في انتخابات مجلس دوما موسكو غيورغي فيودوروف والكاتب والمحلل السياسي ألكسندر آسافوف.