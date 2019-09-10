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نتنياهو.. توسع جديد وصفقة القرن بعد أيام

أخبار العالم العربي

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على خريطة مفصلة، أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتعهد في حال انتخابه من جديد بفرض السيادة الإسرائيلية بالاتفاق مع الولايات المتحدة على غور الأردن وشمال البحر الميت..

نتنياهو جعل من تلك الخطوة مقدمة نحو السيطرة على مزيد من المستوطنات وتحدث عن فرصة تاريخية قبل أن يعود للتأكيد على نشر بنود صفقة القرن بعد الانتخابات..

نسأل أكثر عن مدى قدرة نتنياهو على نقل وعوده إلى الأرض، عن ملامح الدعم الأمريكي وحدود الضغط الدولي مع توجه واشنطن لنشر خطتها للسلام..

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