روسيا وأوروبا.. عودة التقارب؟

بالتأكيد على أهمية إعادة بناء العلاقات الروسية الفرنسية وتجاوز ما شابها من خلافات قوضت أسس الثقة بين البلدين، اختتمت جولات الحوار الروسي الفرنسي أشغالها في موسكو..

معلنة استئاف الحوار بصيغة اثنان زائد اثنان وبداية مسار جديد في العلاقات التي هيمن عليها الانحدار خلال السنوات الأخيرة.

فبينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إمكانية بل ضرورة إحراز تقدم في العلاقة مع باريس، ذهب نظيره الفرنسي جون إيف لودريان إلى أن الوقت بات مناسبا للتهدئة مع موسكو وخفض التوتر والحذر المتبادل.

فما هي دلالات وعوامل استئناف جولات الحوار الدوري بين البلدين؟ وما أسباب تزعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعي إعادة هيلكة العلاقات الأوروبية مع روسيا؟ وما هي ملفات التعاون المشترك في ظل استمرار فرض العقوبات الأوروبية على روسيا؟