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حزب الله وإسرائيل.. قواعد اشتباك جديدة؟

أخبار العالم العربي

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لم يتأخر حزب الله اللبناني بتنفيذ وعيده بإسقاط طائرات التجسس الإسرائيلية، بعد هجوم بطائرة دون طيار على معقله في بيروت قبل أسبوعين..

وها هو يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية اللبنانية باتجاه بلدة راميا الجنوبية، والاستيلاء عليها.
هذا التطور وهو الأول من نوعه منذ حرب تموز عام 2006 والذي سبقه استهداف آلية عسكرية اسرائيلية، يضع المنطقة أمام احتمالين، إما أن يرسم مرحلة جديدة من المواجهة، أو يرسخ معادلة ردع قد تجنب المنطقة التصعيد.

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بعد توعد نصر الله.. حزب الله يُسقط درون إسرائيلية على الحدود