طالبان تتوعد ترامب بعد إلغاء المفاوضات
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بصورة مفاجئة وعبر تويتر يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات سلام يجريها منذ عام مع حركة طالبان كان آخرها مقررا في كامب ديفيد مع القادة الرئيسيين للحركة وبشكل سري
والسبب بحسب ترامب محاولة الحركة تقوية موقفها التفاوضي عبر تنفيذها هجوما أسفر عن مقتل جندي أمريكي وأحد عشر شخصا آخرين.
وفيما أشادت كابول بالخطوة الأمريكية، توعدت طالبان بأن إلغاء المحادثات سيؤدي إلى إزهاق أرواح المزيد من الأمريكيين.
فما مصير المفاوضات؟ وإلى أين سيتجه النزاع المستمر منذ أكثر من 18 عاما؟
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