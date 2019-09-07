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روسيا وأوكرانيا.. إتمام تبادل المعتقلين

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نفذ الجانبان الروسي والأوكراني ما اتفق عليه الرئيسان بوتين وزيلينسكي بخصوص تبادل المعتقلين في البلدين...

 وقالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكولكوفا إن خمسةً وثلاثين معتقلا أوكرانيا، وخمسةً وثلاثين معتقلا روسيا في المقابل، عبروا حدودَ بلديهما ... خطوة لاقت ترحيبا أوروبيا وأمريكيا على وجه الخصوص،  يرى كثيرون أنها لم تكن ممكنة في ظل إدارة الرئيس الأوكراني السابق بيترو باراشينكا... واعتبرتها المتحدثةُ باسم وزارةِ الخارجية الروسية ، أنها تحققت نتيجةً للإرادةِ السياسيةِ والعملِ الشاق، داعية إلى ضرورةِ الحفاظِ على هذا المزاج ... فهل هي بداية تسوية الخلاف بين البلدين ؟ وماهي الخطوة التالية والصعوبات المنتظرة ؟

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