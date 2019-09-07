السعودية وقطر.. اشتعال الأزمة من جديد؟

المملكة العربية السعودية تشرح في بيان مطول عبر وكالة أنبائها الرسمية أسباب مقاطعة الدوحة وتفند الاتهامات الموجهة اليها بتجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم

البيان يأتي في ظل أنباء عن بوادر ايجابية لنجاح الوساطة الكويتية في حل الأزمة المتفجرة منذ أكثر من عامين، وتأكيدات بطرح هذا الملف ضمن المباحثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي وأمير الكويت في واشنطن.