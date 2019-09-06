العراق.. "قوة جوية" للحشد والصدر يهدد

هدد زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر بالبراءة من الحكومة في حال لم تتخذ إجراءات صارمة إزاء وثيقة تداولتها وسائل الإعلام منسوبة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي الهندس

يدعو فيها إلى تشكيل قوة جوية تابعة للحشد في أعقاب تفجيرات مجهولة وجهت فيها أصابع الاتهام لإسرائيل..

وأعتبر الصدر أن ذلك يعدُ إعلانا لنهاية الحكومة العراقية، وتحولا من دولة يتحكم فيها القانون إلى دولة الشغب فيما نفى مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض صحة هذه الأنباء المتداولة وأنه لم يصدر أي قرار بتشكيل قوة جوية.