محمد البخيتي: لا مانع للجلوس مع أمريكا ولكن..

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى ديفيد شينكر إن الإدارة الأمريكية "تجري محادثات مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع يجري التفاوض عليه ويكون مقبولا من الطرفين".

هل يعني هذا الموقف أن واشنطن قاب قوسين أو أدنى من الاعتراف بالحوثيين طرفا شرعيا؟ هل نُسّق موقف واشنطن هذا مع المملكة السعودية؟ ما تبعاته بالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي؟ هل يسعى الأمريكيون إلى تشجيع "أنصار الله" على الابتعاد عن طهران؟ وهل تكشف هذه التطورات جهوداً جدية لإنهاء الحرب في اليمن؟

ضيوف الحلقة: عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي في صنعاء والكاتب الأمريكي المتخصص في شؤون الخليج واليمن جورجيو كافييرو من برلين.