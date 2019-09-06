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إيران.. ماذا خلف محادثات نتنياهو بلندن؟

أخبار العالم

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مواقف وإشارات مختلفة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لندن حيال الملف النووي الإيراني.

فرغم تأكيده على ضرورة فرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على الحكومة الإيرانية وربط ذلك ببرنامجها الصاروخي الباليستي، إلا أنه سحب معارضته السابقة لاجتماع مزمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني وقال إنه "ليس له أن يحدد من يجتمع بهم ترامب".
فما حجم الدور الإسرائيلي في هذا الملف؟ وما مدى تأثيره على فرص انفتاح إيراني أمريكي؟

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