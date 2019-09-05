بوتين: الزعامة الغربية للعالم انتهت

عُقد منتدى الشرق الاقتصادي في نسخته الخامسة بمدينة فلاديفستوك الروسية، وذلك بمشاركة الرئيس الروسي وعدد من قادة الدول الآسوية البارزين..

اللقاءات لم تتناول آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة فحسب، بل امتدت الى مواضيع سياسية وأمنية في مناطق مختلفة من العالم ذات أهمية للاطراف المشاركة... من بينها معاهدة السلام بين روسيا واليابان، وكيف سترد روسيا على خروج الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وكيف يرى القادةُ ضمان أمن الملاحة في الخليج، والرد الروسي المحتمل على نشر الصواريخ الامريكية في كوريا واليابان.