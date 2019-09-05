أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين

أنقرة ترفع مجددا ورقة اللاجئين بوجه أوروبا..

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أن بلاده ستضطر لفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من الدعم.

كما ويؤكد عزم بلاده إعادة مليون لاجئ سوري مع بدء إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات نهاية الشهر الحالي.

وبين من يدافع بأن هذه القضية أثقلت كاهل تركيا التي تحملت الجزء الأكبر منها ودفعت نحو 40 مليار دولار، يرى آخرون أن هذه التصريحات هي تأكيد جديد على أن قضية اللاجئين ليست بالنسبة لأنقرة أكثر من ورقة ابتزاز سياسي.