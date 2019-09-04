ماذا تريد الحكومة اليمنية من الإمارات؟

في ظل التعقيدات المستمرة في المشهد اليمني، يأتي تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ليضيف المزيد من الأسئلة حول مستقل أزمة الجنوب

مع تأكيده على أنه لن يتم الجلوس مع المجلس الانتقالي على طاولة حوار واحدة.. وإن الحوار سيكون مع الإمارات باعتبارها صاحبة الأدوات العسكرية.

نسأل أكثر اليوم في حلقتنا عن رهانات الأطراف المتصارعة جنوبي اليمن.. والسيناريوهات المتوقعة؟ وكيف ترى كل من الرياض وأبوظبي موقف الحكومة اليمنية؟ وهل هناك أي فرصة لإنجاح الحوار؟