الخبير الروسي: الأمريكيون يريدون طمس أثار أفعالهم في الشرق الأوسط

الغارة الأمريكية الأخيرة ضد اجتماع لقادة المجموعات الإرهابية شمال محافظة إدلب طرحت تساؤلات عدة.

ما خطورة "حراس الدين" أو "أنصار التوحيد" المستهدفين أمريكيا اليوم؟ لماذا أثارت الضربة الانتقادات من قبل روسيا المعنية بتصفية هؤلاء؟ كيف تتماشى الضربة الأمريكية مع التفاهمات الأخيرة بين الرئيسين بوتين وأردوغان من جانب، ومع تباطؤ المفاوضات بين أنقرة وواشنطن من جانب آخر؟

ضيوف الحلقة: الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريه تشوبريغين في موسكو والمستشار السياسي في مركز المريديان خالد صفوري في واشنطن.