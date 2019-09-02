حزب الله.. البحرين والإمارات على الخط

انقسام عربي حول مجريات الأحداث مؤخرا على الحدود اللبنانية... بين مؤيد ومعارض للعملية التي شنها حزب الله، تخرج المنامة لدعوة مواطنيها لعدم السفر نهائيا إلى لبنان

فيما ينتقد وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة موقف بيروت قبل عودته للسخرية هذه المرة من مبدأ النأي بالنفس..

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ينتقد بدوره ما اعتبره تفردا بالقرار وعلى منواله ينسج الأمين العام لجامعة الدول العربية..

نسأل أكثر اليوم عن دوافع هذه الانتقادات، عن موقع إسرائيل في العقيدة الإقليمية الجديدة، وعن خيارات لبنان في التوفيق بين الطبيعة الداخلية والتحولات الخارجية..