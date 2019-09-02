عملية حزب الله وخيارات إسرائيل

بعد تهديد ووعيد وعلى وقع استنفار إسرائيلي على الحدود ومضاربات إعلامية حول طبيعة الرد ونطاق المواجهة، تحرك حزب الله اللبناني أخيرا على الأرض قاطعا نحو أسبوع من التوجس والغموض.

في بيان مقتضب، أعلن الحزب استهداف آلية عسكرية. ليأتي رد إسرائيل بعشرات القذائف التي انهالت على مصادر النيران ومواقع أخرى قبل أن تعلن انتهاء العمليات.. جولة خاطفة سابقها حراك لبناني مواز عبر رئيس الوزراء سعد الحريري الذي سارع لطلب تدخل فرنسا والولايات المتحدة لوقف التصعيد. فهل انتهت المواجهة فعلا؟ ما هي حسابات كل طرف في تطويع الإيقاع؟ وهل نجح حزب الله في إعادة ضبط قواعد الاشتباك؟

