التحالف العربي.. ماذا حدث في ذمار؟

أكثر من مئة قتيل، قلقٌ كبير من تقاريرَ عن استهداف مركزِ احتجاز، وفرقٌ طبية ومئاتٌ من أكياس الجثث تم إرسالها الى الموقع...

هذا ما أعلنته لجنة الصليب الأحمر الدولي بعد غارة في ذمار جنوب غرب اليمن.. وفيما يتحدث التحالف العربي عن استهداف موقع تابع للحوثيين ويحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية، يقول الحوثيون إن المكان كان سجنا للأسرى... سنسأل أكثر اليوم عن حقيقة ما جرى هناك، عن التداعيات، وعن سبل الخروج من حلقة الحرب القاتلة بعد أن تحول البلد إلى أكبر كارثة إنسانية وفق التقديرات الأممية..