محاكمة البشير.. روايات مثيرة وجدل متواصل

خمسة وعشرون مليون دولار، هو المبلغ الذي أكد الرئيس السوداني السابق عمر البشير استلامه من ولي العهد السعودي خلال الجلسة الثالثة من محاكمته.. ووفق سجل دفتر التحري، يكون يكون قد استلم أيضا أموالا من رئيس الإمارات... سنسأل أكثر اليوم عن أكثرَ من مئة وثلاثة عشر مليونَ دولار قال المجلس العسكري إنه ضبطها في مقر إقامة البشير.. فما حظوظ الدفع بالبراءة؟ وما المتوقع؟ وهل يمكن أن تشمل المحاكمة أسماء أخرى أو تكشفَ عن تهم جديدة؟

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