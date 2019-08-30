أطول حرب في تاريخ أمريكا.. بوادر اتفاق

تقارير عن اتفاق وشيك بين واشنطن وطالبان وصف بالتاريخي يراه كثيرون خطوة مهمة في طريق إحلال السلام في أفغانستان بعد نحو ثمانيةَ عشر عاما من الحرب الأمريكية هناك

حرب هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة التي خسرت فيها من جنودها وأموالها الكثير من أجل إبعاد الحركة عن الحكم لتجد نفسها تفاوضها على العودة مجددا إليه حسب ما تم تسريبه من المباحثات بين الطرفين في العاصمة القطرية..

فهل يكون الاتفاق بحجم التطلعات؟ وكيف يمكن لطالبان أن توفق بين عقيدتها والتزاماتها مع واشنطن؟ وهل تكون روسيا من بين الدول الضامنة لتطبيق بنود الاتفاق على الأرض؟