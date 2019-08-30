د. على راشد النعيمي: مستقبل الأجيال في حماية عقولها

موسكو تستضيف قمة أقدر العالمية الإماراتية بنسختها الثالثة وذلك بالتزامن مع فاعليات منتدى موسكو الدولي.

وتتناول أجندة قمة أقدر مختلف الموضوعات الهامة في قطاعات التعليم والثقافة والمجتمع والسياحة والاقتصاد والتجارة والأعمال من خلال ورشات عمل متخصصة وجلسات علمية ونقاشات إضافة إلى المعرض الذي تشارك فيه المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص والتي تقدم خدمات تفيد المجتمع وتسهم في زيادة معارفه. قضية التصدي للفكر العنيف والتطرف والإرهاب احتلت حيزا بارزا في جلسات قمة أقدر وكات لنا فيها نقاش شيق مع ضيف مهم.

ضيف الحلقة: د. علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.