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البنك الفدرالي ومستقبل ترامب

أخبار العالم

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صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتقاداته لجيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي وهو الهيئة التي تمثل البنك المركزي الأمريكي

وغرد ترامب متسائلا عما إذا كان باول عدواً أسوأ من الرئيس الصيني شي جين بينغ.. وعبر عن غضبه من عدم خفض قيمة الفائدة مُجددًا في أعقاب فرض الصين رسومًا جمركية جديدة على منتجاتٍ أمريكية بقيمة خمسة وسبعين مليار دولار..
وجاء ذلك بعد كلمة لباول وعد فيها باتخاذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأميركي، ولكنه لم يعلن عن أي خفض جديد للفائدة بعد ذلك الذي أعلن عنه الشهر الماضي بنحوِ ربع نقطة مئوية وهو ما لم يرضِ ترامب الذي يطالب بخفض أكبر لمواجهة الصين...
فهل يستجيب الاحتياطي الفدرالي الى ضغوطات ترامب؟ وكيف تؤثر السياسة النقدية للولايات المتحدة، على مستقبله السياسي؟

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