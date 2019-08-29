 
مباشر
بالتفاصيل

إدلب وشرق الفرات.. حراك أردوغان

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbxl

ثلاثة أيام من التحركات السريعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع في سوريا على عدة محاور، بدء بروسيا ثم أمريكا وبريطانيا.

أردوغان أكد أن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها أمام تقدم الجيش السوري في إدلب ورفض أي تأجيل لتطبيق اتفاق المنطقة الآمنة..
فما الذي يقف وراء هذه التحركات التركية في هذا التوقيت؟ وماذا تنتظر أنقرة من كل من موسكو وواشنطن ولندن؟ كيف سيتطور الوضع في سوريا في ظل هذه التطورات؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست