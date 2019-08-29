جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

اتهمت حكومة الرئيس اليمني هادي الإمارات العربية المتحد، بشن قصف جوي على قواتها في جنوب اليمن وتسببها في سقوط القتلى والجرحى خلال معارك مع قوات المجلس الانتقالي.

تزامن ذلك مع انقلاب دفة المعارك حيث أعلنت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على مدينتي عدن وزنجبار وانسحاب القوات الحكومية.. فيما بدا الاصطفاف واضحا بين الإعلام الإماراتي والسعودي في دعم طرفي الصراع.. دون تعليق رسمي حتى الآن من الامارات أو السعودية على استهداف القوات اليمينة، وقد أكدَا مرارًا على متانة تحالفهما.. فهل يدل دخان القصف الذي تصاعد في عدن وزنجبار، على نار تتقد تحت الرماد.