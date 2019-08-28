الأمازون... "رئة العالم" تحترق

الكوكب يختنق ورئته تحترق، مخاوف دفعت لاقتراح قمة طارئة لدول أمريكا اللاتينية بشأن غابات الأمازون التي تعاني من أسوأ موجة حرائق منذ وقت طويل.

كارثة بيئية أشعلت أزمة دبلوماسية بين فرنسا والبرازيل التي اتهمت نظيرتها بانتهاج النزعة الاستعمارية..

فإلى أي مدى يمكن أن تشكل حرائق الأمازون خطرا على البيئة؟ وما هي الخطوات التي من شأنها احتواء الأزمة؟ وأي دور ستلعبه البرازيل وفرنسا ودول العالم الأخرى؟