جنوب اليمن.. تسارع ميداني وغموض إقليمي

تضاربت الأنباء الواردة من عدن حول الجهة التي تسيطر على المدينة ومطارها والقصر الرئاسي وسط حديث عن تجدد للاشتباكات بين مسلحي الحزام الأمني والقوات الحكومية في مناطق مختلفة.

وزير الإعلام معمر الإرياني أكد في تغريدة سيطرة القوات الحكومية على القصر الرئاسي والمناطق المحيطة به، وفرض السيطرة الكاملة على مديريات المحافظة.. لكن مصادر قوات الحزام الأمني نفت هذه الأنباء وأكدت سيطرتها التامة على أغلب أنحاء المدينة قائلة إنها تصدت لمحاولات بعض القوات التابعة لحزب الاصلاح... جاء ذلك بعد يومين من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على زنجبار عاصمة محافظة أبين المجاورة وتأمين معظم مناطق محافظة شبوة المنتجة للنفط.