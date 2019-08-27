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ماكرون: نهاية هيمنتنا ولا غنى عن روسيا

أخبار العالم

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نعيش نهاية الهيمنة الغربية على العالم.. هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء جمعه بسفراء بلاده..

وأكد ماكرون فيه أن دفع روسيا بعيدا عن أوروبا خطأ جسيم. ماكرون تحدث عن بزوغ قوى جديدة في العالم وعن بناء هندسة جديدة للثقة والأمن في أوروبا وهو ما اعتبره غير ممكن دون إعادة النظر في العلاقات مع روسيا.
فعلى ماذا استند الرئيس الفرنسي في مقاربته هذه؟ وكيف ترى أوروبا علاقاتها مع روسيا مستقبلا؟ وكيف سينعكس ذلك من منظور أمريكي؟

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