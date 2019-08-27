الحشد.. جدل السلاح بعد "غارات إسرائيل"

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر لحصر السلاح بيد الدولة وانسحاب الفصائل العراقية من سوريا مستبعدا أن تكون إسرائيل وراء الضربات التي تعرض لها الحشد الشعبي مؤخرا.

جاء ذلك بعد يوم من اتهام الحشد الشعبي إسرائيل بالوقوف وراء ضربات استهدفته قرب الحدود العراقية السورية.. وكانت الرئاسات العراقية الثلاث قد بحثت التفجيرات والهجمات المجهولة في اجتماع مع قادة الحشد الشعبي وأعربت في بيان عن رفضها مبدأ حروب الوكالة داعية إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات.. فما الذي يتوجب على العراق فعله بعد قرار دمج الحشد الشعبي؟ وهل يتحول إلى ساحة للصراعات رغم رفضه الصريح لذلك منذ الآن؟