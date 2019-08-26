قمة مجموعة السبع.. ماذا حققت؟

اختتمت قمة مجموعة السبع الكبار في الجنوب الفرنسي بعد أن هيمنت عليها المخاوف الغربية من انكماش الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات والحروب التجارية خصوصا بين واشنطن وبكين

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده لحوار قال إن الصين ترغب به أيضا.

النبرة اللينة لأمريكا حضرت أيضا في ملف عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار بينما لا يزال الخلاف حول بريكسيت من دون اتفاق حجرة عثرة كبيرة بين دول أوروبا الغربية.

فهل هو تراجع أمريكي في حربها الاقتصادية على الصين؟ وهل تقبل روسيا العودة إلى مجموعة الكبار العام المقبل؟ وكيف ستنهي لندن معضلة البريكست قبل موعدها النهائي نهاية تشرين الأول أكتوبر المقبل؟