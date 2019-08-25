إسرائيل وإيران.. رقعة المواجهات تتوسع

من يأتي إلى قتلك، اقتله أولا... هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولته الأمنية في شمال إسرائيل

وذلك عقب ضربةٍ جوية ضد مواقعَ قالت إسرائيل إنها تابعةٌ للحرس الثوري الإيراني في سوريا واتهمت إيران بالتخطيطِ لهجماتٍ بطائرات مسيرة هجومية ، وهدد نتنياهو باستهدافِ أي دولة تسمح لإيران باستخدامِ أراضيها لشن هجماتٍ على إسرائيل قائلا إنها ستتحمل النتائج ...

لم يقف التصعيد الإسرائيلي عند هذا الحد، فبعد أقل من اثنتي عشرة ساعة أعلنت السلطات اللبنانية سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية مخلفة أضرارًا مادية في مكاتبَ إعلامية تابعة لحزب الله ...

وفي رده على هذا الخرق توعد أمين عام الحزب حسن نصر الله بالعمل على إسقاط أي طائرة تخرق المجال الجوي اللبناني مستقبلا ...

فهل تغيرت قواعدُ الاشتباك بين إسرائيل وإيران في المنطقة ،،،، وهل ينذر القادم من الأيام بمواجهةٍ أوسعَ بين الطرفين ..