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تحقيقات RT

شبكات الجيل الخامس 5G .. صراع الهيمنة

أخبار العالم

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إذ ينظر العالم أجمع إلى شبكات الجيل الخامس، فايف جي، باعتبارها المستقبل المنظور والسرعة التي تفوق الخيال..

ويتشوق إلى استكشافها والتمتع بمزاياها،، تنشب حرب تجارية مستعرة بين الدول الكبرى مدفوعة بعمالقة التكنولوجيا... فالقاعدة الأولى كما يبدو أن من يسبق أولا لسوق الجيل الخامس لا يستولي على السوق وحسب، وإنما يفرض وجوده أمنيا وتكنولوجيا وحتى سياسيا في عالم التقنية متغير المعالم.

لكن مهلا! هل تعني شبكة الجيل الخامس تحميلا أسرع للأفلام والملفات الثقيلة فقط؟.. يبدو الأمر أكثر من ذلك بكثير بحيث جعل الولايات المتحدة تحارب هواوي بحجة التجسس لصالح الحكومة الصينية.. نحاول استكشاف جوانب هذا الموضوع أكثر في حلقة اليوم من تحقيقات آر تي.

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