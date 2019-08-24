إيران: السعودية وصلت لطريق مسدود باليمن

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن السعودية وصلت إلى طريقٍ مسدود في اليمن ولا تعرف ماذا عليها أن تفعل؟ مضيفا أن المنشآتِ النفطية والمطارات السعودية باتت غيرَ آمنة

وأكد سلامي أن الإمارات والسعودية وأمريكا باتت عاجزة في اليمن ... وفي خضم هذه التصريحات يكشف الحوثيون عن منظومةِ دفاعٍ جوي جديدة مصنعةٍ بجهودٍ محلية ،، كما أظهروا في تسجيلٍ صورَ إسقاطِ الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز "إم كيو تسعة" في محافظةِ ذمار جنوب العاصمة ...

فهل وصلت السعودية فعلا إلى طريق مسدود في اليمن كما قال حسين سلامي؟ ..أم أن تصريحه هذا اعترافٌ غيرُ مباشرٍ بالدور الايراني في تسليحِ الحوثيين