مارك بروزنسكي من واشنطن: أطباء الأمراض العقلية في أمريكا متحدون ضد ترامب!

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين باتهام يهود الولايات المتحدة بعدم الولاء لدولة إسرائيل والشعب اليهودي إذا ما صوتوا للحزب الديمقراطي.

لماذا أصيب يهود أمريكا بالصدمة جراء هذه التصريحات إلى درجة أن البعض قد شكك في صحة الرئيس العقلية؟ ما هو موقف اليهود الأمريكيين من خطاب دونالد ترامب؟ من يؤيد هذه التصريحات ومن الذي يخاطبه الرئيس الأمريكي بهذا الكلام؟ كيف يؤثر اتهام ترامب للأمريكيين اليهود على الأصوات اليهودية في انتخابات الرئاسة عام 2020؟ وما هي هوية المجتمع اليهودي بالولايات المتحدة؟

ضيف الحلقة: ­الخبير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مارك بروزنسكي في واشنطن والأستاذ في معهد واشنطن للدراسات د. حسن منيمنة