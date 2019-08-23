بوتين يأمر بالرد على الصاروخ الأمريكي

كلف الرئيس فلاديمير بوتين وزارتي الدفاع والخارجية بالتحضير لرد مماثل على قيام واشنطن بتجربة لصاروخ مجنح جديد، بعد انسحابها الأحادي من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

لكن الرئيس بوتين أكد في نفس الوقت، أن موسكو لن تسمح بجرها إلى سباق تسلح جديد من شأنه الإضرار باقتصادها.

فما الذي سيحمله الرد الروسي؟ وهل يمكن أن يتجنب العالم سباق التسلح؟ وما هي عواقبه على الأمن الدولي؟ وما الدور الذي ستلعبه كل من الصين والدول الأوروبية؟