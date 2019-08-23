دمشق تطوق أنقرة جنوب إدلب.. ماذا بعد؟

في تطور ميداني متسارع، يطوق الجيش السوري نقطة المراقبة التركية جنوب إدلب، تزامنا مع إعلان بسط سيطرته على قرى وبلدات في الريف الشمالي لحماة..

رد أنقرة جاء سريعا على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو الذي أكد من بيروت أن جنود بلاده لن يغادروا نقطة المراقبة المطوقة... بموازاة ذلك، يجري الرئيس التركي رجب أردوغان اتصالا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليكشف بعد ذلك الكرملين عن اتفاق الرئيسين على "تفعيل الجهود المشتركة" بشأن إدلب... سنسأل أكثر اليوم عن تطورات الوضع الميداني في إدلب؟ وما إمكانية التصعيد ونشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين دمشق وأنقرة في المنطقة؟