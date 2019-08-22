ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين
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أثار وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه بالشخص المختار من الله لإصلاح الخلل في العلاقة التجارية بين واشنطن وبكين أثار جدلا كبيرا..
خصوصا وأن الأرقام الاقتصادية منذ توليه الحكم تسجل نموا كبيرا للعجز في الموازنة.
فهل يؤدي ترامب بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود؟ وهل يراعي مصلحة المستهلك الأمريكي في سياساته وقراراته؟ وكيف سيتعامل مع عجز الموازنة الذي ينتهج اتجاها تاريخيا لم يسبق أن شهدته أمريكا؟
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