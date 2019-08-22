 
مباشر
بالتفاصيل

ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mari

أثار وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه بالشخص المختار من الله لإصلاح الخلل في العلاقة التجارية بين واشنطن وبكين أثار جدلا كبيرا..

خصوصا وأن الأرقام الاقتصادية منذ توليه الحكم تسجل نموا كبيرا للعجز في الموازنة.
فهل يؤدي ترامب بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود؟ وهل يراعي مصلحة المستهلك الأمريكي في سياساته وقراراته؟ وكيف سيتعامل مع عجز الموازنة الذي ينتهج اتجاها تاريخيا لم يسبق أن شهدته أمريكا؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب مهاجمة البدناء.. مواقع التواصل بمصر ترد على المذيعة ريهام سعيد