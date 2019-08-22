قصف معسكرات "الحشد" بالعراق.. من المنفذ؟

الساحة العراقية تشتعل بالنيران والتصريحات والمواقف السياسية.. فبعد إتهام فصائل من الحشد الشعبي واشنطن بإدخال طائرات إسرائيلية إلى العراق لقصف معسكراتها..

دعت الرئاسات الثلاث من بغداد إلى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن التفجيرات، مؤكدة أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة.. ما المتوقع اذا على الساحة العراقية بعد بروز الخلافات بين صفوف الحشد الشعبي إلى العلن؟ وكيف ستتطور الأمور؟ وهل يمكن تجنيب العراق الحرب بالوكالة؟