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ماذا خلف تأييد ترامب لعودة روسيا إلى G8؟

أخبار العالم

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بأكثر من إشارة بدت واشنطن وعواصم غربية متحمسة لعودة روسيا إلى مجموعة الثمان الكبار، التي كانت قد استبعدت موسكو بضغط أمريكي عام 2014 لتقتصر المجموعة لاحقا على السبع الكبار..

ورغم أن السياق إيجابي بتأكيد ترامب في قمة العام الماضي على ضرورة استعادة روسيا مقعدها بين مجموعة الكبار، إلا أن التساؤل يكبر حول السبب الذي أدى إلى استبعادها بادئ ذي بدء، وعن سر الرغبة الأميريكو أوروبية الآن تحديدا في العودة الروسية.. فهل تفهمت المجموعة الآن مثلا تعقيد الأزمة الأوكرانية التي استخدمتها بعض العواصم حجة؟

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