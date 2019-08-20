 
مباشر
بالتفاصيل

اختبار واشنطن الصاروخي.. هل بدأ التصعيد؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/madq

ردا على إطلاق واشنطن لصاروخ محظور بموجب معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، أكدت روسيا أن أمريكا كانت تعمل بالأساس على تقويض المعاهدة..

خصوصا أن التحضير لاختبارات كهذه يتطلب أكثر من أسابيع أو أشهر، وهو ما دفع بكين أيضا للتحذير من إطلاق سباق جديد للتسلح من شأنه أن يهدد الأمن الدولي...

فما دلالات الاختبار الصاروخي الأمريكي؟ ومن المستهدف الأول؟ وهل يدفع ذلك نحو سباق تسلح جديد؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتداء عنيف لشرطي أمريكي على امرأة مخمورة