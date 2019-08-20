اختبار واشنطن الصاروخي.. هل بدأ التصعيد؟

ردا على إطلاق واشنطن لصاروخ محظور بموجب معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، أكدت روسيا أن أمريكا كانت تعمل بالأساس على تقويض المعاهدة..

خصوصا أن التحضير لاختبارات كهذه يتطلب أكثر من أسابيع أو أشهر، وهو ما دفع بكين أيضا للتحذير من إطلاق سباق جديد للتسلح من شأنه أن يهدد الأمن الدولي...

فما دلالات الاختبار الصاروخي الأمريكي؟ ومن المستهدف الأول؟ وهل يدفع ذلك نحو سباق تسلح جديد؟