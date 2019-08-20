 
مباشر
بانوراما

السودان وامتحان انتقال السلطة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/madc

بعد التوافق على تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.. كيف ستكون العلاقة بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين؟

­هل باستطاعة المجلس السيادي وغيره من مؤسسات المرحلة الانتقالية تجاوز تركة النظام السابق واحترام الاتفاقات الموقعة بين العسكر وقوى المعارضة المدنية؟ هل يمكن أن تنشأ خلافات جديدة بين الفاعليين السياسيين وحول ماذا؟ هل ستتحرك في السودان ما يسمى بالدولة العميقة؟ كيت ستجري محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وهل ستسرى العدالة والقانون في سودان الغد على الجميع؟

ضيوف الحلقة: الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيينرشيد سعيد والخبير العسكري والاستراتيجي محي الدين محمد محي الدين.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتداء عنيف لشرطي أمريكي على امرأة مخمورة