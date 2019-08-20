السودان وامتحان انتقال السلطة

بعد التوافق على تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.. كيف ستكون العلاقة بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين؟

­هل باستطاعة المجلس السيادي وغيره من مؤسسات المرحلة الانتقالية تجاوز تركة النظام السابق واحترام الاتفاقات الموقعة بين العسكر وقوى المعارضة المدنية؟ هل يمكن أن تنشأ خلافات جديدة بين الفاعليين السياسيين وحول ماذا؟ هل ستتحرك في السودان ما يسمى بالدولة العميقة؟ كيت ستجري محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وهل ستسرى العدالة والقانون في سودان الغد على الجميع؟

ضيوف الحلقة: الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيينرشيد سعيد والخبير العسكري والاستراتيجي محي الدين محمد محي الدين.