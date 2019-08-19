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بوتين في فرنسا.. الأهداف والكواليس

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الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يقول خلال استقباله نظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه يؤمن بامتداد أوروبا من لشبونة البرتغالية وحتى فلاديفوستوك الروسية.

ورغم اتفاق الزعيمين على ضرورة صياغة علاقات بناءة بين موسكو وأوروبا، إلا أن التباين في المواقف كان واضحا حيال ملفات أخرى، وهو ما تجلى بإعلان بوتين دعم موسكو للجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب، في حين دعا ماكرون للتقيد بالهدنة هناك.
بالتفاصيل نبحث آفاق التنسيق الروسي الفرنسي والأوروبي عموما، ومؤشرات هذه الزيارة التي تأتي قبل خمسة أيام من اجتماع مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا.

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