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معارك وتركيا تتوعد سوريا بعد "قصف رتل"

أخبار العالم العربي

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تعلن وزارة الدفاع التركية تعرض رتل عسكري قالت بأنه كان متجها الى نقطة المراقبة التاسعة في مدينة مورك جنوب إدلب لغارة جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أثني عشر بجروح.

الوزارة اعتبرت القصف انتهاكا للاتفاقيات المبرمة وتوعدت باحتفاظها بحق الرد فيما قالت دمشق إن الرتل يحمل تعزيزات عسكرية لدعم عناصر جبهة النصرة في خان شيخون.. فما الذي تعنيه هذه التطورات؟ وهل نحن أمام صدام عابر أم تصميم على التصعيد؟ 

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