أي فرص لعقد اتفاق عدم اعتداء بالخليج؟

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى الكويت على مقترحٍ قدمته بلاده حول المفاوضاتِ الإقليمية وإبرام معاهدةِ عدم اعتداء .. زيارة تأتي بعد حراكٍ دبلوماسي إيراني شمل مؤخراً قطر، التي نقل ظريف إلى أميرها رسالة من الرئيس الإيراني .. وبعد زيارة وفد عسكري إماراتي لطهران بعد انقطاع لسنوات .. بينما اثنت طهران على حسن استقبال السعودية لحجاجها قرأت في ذلك رسالة مفادها أن التقارب أمر ممكن ... فهل تفيد هذه التطورات بإمكانيةِ إذابة الجليد بين ضفتي الخليج ؟ وما إمكانياتُ بناءِ الثقة بين الأطراف الخليجية ، بينما تسعى واشنطن لقيادة تحالف جديد في المنطقة ؟ وهل تستفيد الأطراف الخليجية من مقترح موسكو لضمان الأمن الجماعي في الخليج ؟

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